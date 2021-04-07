Житель Юодкранте выловил бутылку с любовным посланием

Житель Юодкранте по имени Генрикас нашел на побережье Балтийского моря бутылку. Внутри нее были кусочки янтаря и любовное послание на синем листе.

В письме мужчина из Калининграда признается в своих чувствах девушке и просит нашедшего отправить послание по почте. Его полный текст Генрикас озвучить отказался, поскольку он очень личный, но заканчивается письмо так: «И что бы там ни было, хочу быть с тобой! Ты моя панацея!»

Генрикас отправил письмо адресату, приложив фото бутылки и свой номер телефона. Но даже спустя месяц с ним никто не связался. Тогда мужчина решил поискать девушку в соцсетях — на его пост откликнулось множество людей, включая автора письма.

Автор сказал, что отправил послание, когда был в море у латвийского города Лиепая. До нахождения Генрикасом бутылка около 43 дней находилась в море, преодолев более 200 километров.

«К сожалению, с той девушкой мы уже не общаемся и мне трудно об этом говорить. Я ее по-прежнему люблю», — поделился калининградец.

Адресата тоже удалось найти. Ей оказалась 22-летняя жительница Калининграда, которая была очень удивлена, узнав о послании. Сперва о том, что ее ищут, ей рассказали знакомые, а позже пришло и само письмо.

«Я очень удивилась. Тем более с этим парнем мы давно не общаемся. И сам пост про розыск получателя письма был размещен на ФБ, а я там не зарегистрирована. И приятно, что люди не остались равнодушны и помогли найти меня», — сказала девушка.

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