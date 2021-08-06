Житель Клайпеды попался на взятке медработнику

Житель Клайпеды подозревается в даче взятки медработнику, чтобы избежать прививки от коронавируса. Об этом сообщила Служба спецрасследований. По словам сотрудников Службы, к ним обратился медицинский работник, который сообщил, что житель Клайпеды, который хотел избежать вакцинации, но при этом попасть в список привитых, возможно, предложил взятку. После проверки всех обстоятельств Служба спецрасследований установила, что житель Клайпеды действительно предложил взятку в 50 евро, когда передавал медработнику свои личные документы. В свою очередь, медработник сообщил об этом координатору центра вакцинации, а тот – Службе спецрасследований. По словам представителя Службы Йовитаса Рашкявичуса, его коллеги реагируют на каждый такой случай, когда жители Литвы, пытаясь избежать прививки, предлагают взятки, чтобы всё равно попасть в список привитых жителей. Он также призвал медработников и волонтёров в центрах вакцинации не молчать о таких случаях. В свою очередь, представители Минздрава рассказали, что это уже не первый случай, когда жители Литвы пускаются во все тяжкие, чтобы зафиксировать факт прививки, не прививаясь по факту.

ВОЗ: человечеству грозит настоящая опасность

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что человечеству сейчас грозит настоящая опасность, несмотря на успехи в вакцинации. Как пояснил глава ВОЗ, к росту числа случаев заболевания коронавирусом приводит то, что люди перестают соблюдать ограничения на социальные контакты. Системы здравоохранения при этом работают непоследовательно, а темпы вакцинации – неравномерные. По оценкам ВОЗ, в мире сохраняется глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привились или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых. Там есть производства вакцин, и правительства даже начали говорить о ревакцинации.