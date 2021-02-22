Жителей Каунасского района предупреждают об опасности наводнения

С приходом потепления специалисты в этом году прогнозируют паводки и наводнения не только в приморском крае, но и в Каунасском районе.

Здесь местных жителей заставляют беспокоиться не только возможные скопления льда, но и строительство нового моста через реку Нерис, из-за чего значительно сужено ее русло.

Нерис сейчас еще скован льдом, но ледоход, возможно, начнется на этой или на следующей неделе. Пока лед на месте строительства ломает экскаватор, за ситуацией постоянно следят видеокамеры. В свою очередь, власти района обсуждают с экологами возможность взрывать лед или посыпать его торфом, чтобы тот быстрее таял.

А местным жителям раздают памятки, как себя вести в случае наводнения. Специалисты советуют при возможности уезжать в более безопасные места. Решившим остаться в зоне наводнения следует позаботиться о непромокаемой одежде, запасах еды, лекарств, средствах связи, не забыть отключить электричество.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.