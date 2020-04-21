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Жители Кедайняй и Кедайнского района остались без питьевой воды. Ее было запрещено использовать в пищу после того, как вчера вечером было установлено, что главное водохранилище Смилгос заражено ртутью, концентрация которой в питьевой воде значительно превышает разрешенные нормы. Воду из крана нельзя пить и использовать для приготовления пищи жителям города Кедайняй, а также окрестных деревень Вилайняй, Пеледнагяй, Кялеришкяй, Даумантай, Мядекшяй, Сирутишкис и Паобелис.

Поставка водопроводной воды полностью не прекращена, ее можно использовать для бытовых нужд. Альтернативные способы доставки воды жителям не рассматриваются, пока специалисты компании Kėdainių vandenys выясняют, какой из источников был заражен ртутью, и каким образом.