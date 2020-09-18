Listen to «Жители Литвы предпочитают путешествия на автомобилях» on Spreaker.

Жители Литвы чаще и больше, чем другие европейцы, путешествуют на автомобилях. Это не очень экологично, но это всем нравится. По данным Евростата, 83 процента всех накатанных километров жители ЕС преодолели на автомобилях, а не на поездах или автобусах. А наши соотечественники на машине проехали 90 процентов от всего покрытого расстояния. Что касается других видов транспорта, то поезда предпочитают австрийцы. Их путешествия по железной дороге составляют 13 процентов. А вот мы на поездах проехали лишь один процент проделанного пути. Настоящие фанаты автобусов – венгры, которые на них проехали пятую часть дороги. В Литве эта цифра составила 8,5 процентов.