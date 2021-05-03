Жители Нидерландов провели четвертую перепись пчел

В Нидерландах прошла четвертая перепись пчел. Об этом сообщает The Guardian.

11 тыс. жителей страны насчитали примерно 200 тыс. насекомых. Такой результат говорит о том, что их численность удалось стабилизировать благодаря программе по сохранению популяции перепончатокрылых.

В рамках стратегии власти организовали высадку медовых магистралей. Кроме того, в городах были построены пчелиные остановки и отели: это несколько соединенных полых стеблей растений, в которых по одиночке могут гнездоваться крылатые насекомые. Также в рамках проекта Honey Highway рассаживают полевые цветы, что обеспечивает пчелам пищу и укрытие.

Отметим, что численность диких пчел в Нидерландах начала сокращаться в 1940-х. Специалисты связывают это с развитием агропромышленного комплекса.

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