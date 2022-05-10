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Жители Пандоры готовятся защищать свою планету в трейлере «Аватар: Путь воды»

Автор Эвелина Никанорова

Представлен первый трейлер фильма «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way Of Water) режиссера Джеймса Кэмерона. Как сообщается в синопсисе, события в нем происходят спустя более чем десять лет после финала «Аватара».

В центре сюжета бывший земной солдат Джейк Салли (Сэм Уортингтон), принявший образ аватара и навсегда оставшийся на Пандоре, его возлюбленная Нейтири (Зои Салдана) и их дети. Фильм «расскажет о неприятностях, которые их преследуют, битвах, в которых они сражаются, чтобы остаться в живых, трагедиях, которые они переживают, и на что они идут, чтобы защитить друг друга».

В мировой прокат «Аватар: Путь воды» выйдет 16 декабря, а три следующих фильма франшизы в 2024, 2026 и 2028-м.

Источник: InterMedia

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