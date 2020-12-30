Жители столицы зажгли Рождество на балконах

В ожидании Рождества и Нового года жители столицы постарались создать атмосферу праздника безопасным способом.

Балконы, окна и террасы домов засияли гирляндами, звездами, и даже неожиданными украшениями. Среди них, например, светящийся велосипед, ангел надежды и приглашение к медитации. Проект привлек внимание не только в Вильнюсе – о нем писали также испанские, португальские и японские СМИ. Организаторы проекта «Зажги Рождество на балконе» выбрали десять балконов и террас, из которых в ближайшие дни будут выявлены самые оригинальные. Голосовать за самый интересный проект можно до 3 января на страницах портала LRT.lt, а победитель будет объявлен 4 января.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.