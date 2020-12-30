Новости Рождество и Новый Год

Жители столицы зажгли Рождество на балконах

Автор RUSRADIO LT 15

В ожидании Рождества и Нового года жители столицы постарались создать атмосферу праздника безопасным способом.

Балконы, окна и террасы домов засияли гирляндами, звездами, и даже неожиданными украшениями. Среди них, например, светящийся велосипед, ангел надежды и приглашение к медитации. Проект привлек внимание не только в Вильнюсе – о нем писали также испанские, португальские и японские СМИ. Организаторы проекта «Зажги Рождество на балконе» выбрали десять балконов и террас, из которых в ближайшие дни будут выявлены самые оригинальные. Голосовать за самый интересный проект можно до 3 января на страницах портала  LRT.lt, а победитель будет объявлен 4 января.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

Метки:

Актуальные новости

Пол Маккартни зарегистрировался в TikTok

Пол Маккартни зарегистрировался в TikTok

Автор Эвелина Никанорова
Зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 в ЕС

Зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 в ЕС

Автор RUSRADIO LT
Как будет контролироваться перемещение по стране

Как будет контролироваться перемещение по стране

Автор Анжелика Орлёнок
Отдых для детей - проблемы для родителей?

Отдых для детей – проблемы для родителей?

Автор Анжелика Орлёнок
Фильм Келли Райхардт «Первая корова» возглавил «Абсолютный рейтинг» лучших иностранных фильмов 2020 года

Фильм Келли Райхардт «Первая корова» возглавил «Абсолютный рейтинг» лучших иностранных фильмов 2020 года

Автор Эвелина Никанорова
Номера телефонов скорой помощи

Номера телефонов скорой помощи

Автор RUSRADIO LT

MOZGI: студийный альбом KYIVSTYLE

Автор Эвелина Никанорова
Gintaras Paulauskas

Датчики дыма в квартирах. Почему важно их устанавливать

Автор Анжелика Орлёнок

Заканчивается тестирование приложения для отслеживания случаев COVID-19

Автор RUSRADIO LT