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Жители страны голосуют за право быть на природе

Автор RUSRADIO LT 28

Петицию «За право быть на природе» за день подписали более 5 тысяч человек.

Они призывают власти смягчить ограничения на передвижение между самоуправлениями, чтобы люди могли посещать познавательные тропы, заниматься спортом в парках и лесах, рыбачить на реках и озерах, находящихся подальше от их места жительства. По словам инициаторов петиции, не во всех самоуправлениях есть зеленые зоны, где люди могут проводить свободное время, что во время карантина, по их мнению, особенно важно и для физического, и для психологического здоровья.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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