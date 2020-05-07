Жителям цыганского табора предоставляется социальное жилье

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В Вильнюсском цыганском таборе сносят последние нелегальные постройки. До 1 июня их там не останется. Жителям табора муниципалитет предоставляет социальное жилье в разных районах города.

По словам начальника 2-го комиссариата Эрика Яловика, в таборе скоро не останется нелегальных построек. Оставшиеся дома разбирают сами жители табора. Если они не разберут их до 1 июня, получат штрафы. Эрик Яловик также пояснил, что сейчас в таборе наркотиками уже не торгуют, а в городе торговлю легче отследить и раскрыть преступление.