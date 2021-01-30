Жителям реновированных домов – не только меньшие счета, но и обновленные дворы

Для того чтобы увеличить объем реновации и снизить потребление энергии в столице, Вильнюсское самоуправление совместно с учреждением Atnaujinkime miestą идет навстречу горожанам, решившим модернизировать свои дома.

Им обещают бесплатно обновить и территории вокруг домов. В столичном бюджете на эти цели планируется расходовать более миллиона евро.

За прошлый год самоуправление обновило 70 дворов реновированных домов. В этом году планирует привести в порядок столько же.

«В Вильнюсе очень много старых многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте. Большинство из них энергетически неэффективны. Мы чувствуем это особенно зимой, когда из-за количества использованной энергии раздуваются счета за отопление. Такие многоквартирные дома не только неэкономичны, но и неэкологичны. Ведь на их обогрев сжигается больше топлива, чем в аналогичных домах новой постройки или в реновированных зданиях. В результате мы постоянно ищем способы, как поощрить реновацию», – говорит вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

По словам заместителя мэра, несмотря на то, что за десятилетие цены на отопление снизились вдвое, в холодное время года людей всегда беспокоят высокие счета за отопление. Исследование Евростата, проведенное в прошлом году, показало, что более четверти жителей Литвы не могут достаточно обогреть свое жилье. Одна из причин – малый объем реновации. Старые и запущенные дома с изношенными системами отопления не обеспечивают адекватного отопления. Поэтому жильцы и сталкиваются с большими неудобствами.

Между тем, реновация дома не только экономит тепло и деньги, но и снижает негативное воздействие на окружающую среду. Например, квартира площадью 60 квадратных метров в модернизированном многоквартирном доме экономит около 1 тонны газа, вызывающего парниковый эффект, в год. А стандартный дом площадью 2 тыс. кв. м – целых 33 тонны в год. Поэтому столичное самоуправление и создает для вильнюсцев дополнительные стимулы, которые могут помочь решиться на модернизацию.

В прошлом году столичный муниципалитет начал обновление дворов модернизированных домов. Работы включали реконструкцию пешеходных дорожек и парковок, модернизацию освещения, уход за зелеными насаждениями, установку скамеек и велосипедных стоек.