Новости Паутина

Жительница ЮАР родила сразу десять детей и побила рекорд

Автор Эвелина Никанорова 24
Жительница ЮАР родила сразу десять детей и побила рекорд

Жительница южноафриканской провинции Гуатенг родила десять детей и побила мировой рекорд, установленный в мае. Об этом сообщает местный портал Independent Online.

37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле уже воспитывает двух шестилетних близнецов. Находясь на 29-й неделе беременности, она родила семерых мальчиков и трех девочек с помощью кесарева сечения. Следующие несколько месяцев новорожденные проведут в инкубаторе, говорит Дини Мавела, профессор Университета медицинских наук Сефако Макгато.

По словам Мавелы, обычно подобные беременности случаются при лечении от бесплодия. Однако Ситхоле утверждает, что зачатие произошло естественным путем и она не проходила лечение.

За месяц до родов женщина призналась, что не поверила, когда на УЗИ врачи обнаружили шесть эмбрионов, а затем — еще два.

«Я была уверена, что будет двойня или тройня, но не более того. Не поверила, даже когда увидела снимки. Я осознала, что это правда только со временем. Я не могла спать ночами», — говорила Ситхоле.

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