«Живи активно, живи насыщено»

Программа для тех, кто стремится жить полной и активной жизнью в любом возрасте.

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Утверждают, что человек, обладающий информацией, уже находится на верном пути. А как люди сегодня получают информацию? Конечно, при помощи интернета и компьютера. Увы, для многих старшего возраста компьютер остается неким загадочным и недоступным аппаратом. Но, как говорили китайские мудрецы «Дорога появляется под ногами идущего».

Одолеть компьютерную безграмотность помогают сотрудники Центральной городской Вильнюсской библиотеки. В филиалах этой библиотеки уже не первый год организуются бесплатные компьютерные курсы для людей элегантного возраста.

Группы организуются как для новичков, и для тех, кто уже достиг каких-то успехов. В группах для начинающих, где весь курс составляет 18 часов, один урок длится 3 часа. Занятия проходят на литовском и на русском языках. Кроме этого, есть возможность, по желанию, освоить умный телефон или планшет. А преподаватели на курсах могут посоветовать, как и где приобрести компьютер и подключить интернет.

К конце концов, надо просто не бояться, а учиться можно и нужно в любом возрасте. Люди, которые освоили компьютер, начинают чувствовать себя полноценными членами современного информационного общества. Самое главное — избавиться от предрассудков и всё получится!

Записаться на курсы можно непосредственно в самой библиотеке по телефону (8-5) 2611 468. Либо написав на адрес biblioteka@vcb.lt.

Более подробно на эту тему можно прочитать в газете Пенсионер.

Программа «Живи активно, живи насыщенно» подготовлена при содействии фонда «Zinc Network» и в сотрудничестве с еженедельником «Пенсионер».