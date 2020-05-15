Listen to «Живописные пейзажи, богатая история, тайны и легенды Шальчининкского края» on Spreaker.

Как мы уже рассказывали в наших выпусках, главные лица государства в этом году призывают жителей Литвы не выбираться на отдых за пределы своей страны. Благо, есть у нас все, что необходимо для отдыха, — и озера, и леса, и даже до моря — рукой подать. А если еще летом повезет с погодой, — так вообще и никаких курортов не надо будет. Однако сегодня наше предложение — повнимательнее присмотреться к… Шальчининкскому району, который находится на юго-западе нашей страны. В чем уникальность этих мест? В высокой концентрации впечатлений. Древние деревни и городища, живописные пейзажи, старинные костелы и усадьбы. Множество тайн и легенд, которые окутывают эти края.

Сам районный центр, Шальчининкай, находится всего в 45 км от столицы. Любителям архитектуры тут интересно будет взглянуть на имение Вагнеров, которое упоминалось в исторических хрониках уже с XIV века, а дворец имения был построен в далеком 1880 году. Можно наведаться в Яшюнай, который в XV-XVIII веках принадлежал одному из самых могущественных и богатых родов вельмож Литвы, а в прошлом веке был неким культурным центром, который любили посещать множество известных людей того времени.

Шестую часть территории Шальчининкского района занимает лес Рудининкай. В XV–XVII веках он был любимым местом охот князей. В свое время Казимерас Йогайлайтис даже построил в лесу Рудининкай охотничью усадьбу.

Девянишкес – небольшой поселок. В нем есть площадь четырехугольной формы, в которую ведут пять исторических дорог. С давних пор они соединяли городок с Вильнюсом, Шальчининкай и еще несколькими направлениями. А на берегу реки Гауя находится исторический региональный парк Девянишкю.

Ну и, наконец, загадочное место, посетить которое будет интересно и взрослым, и детям. Норвилишкский замок. Существует множество легенд, которые с ним связаны. Утверждают, что замок на месте старого имения еще в начале XVI века построил богатый прусский купец Вайтекус Шорцас, влюбившийся в местную красавицу графиню Дарату Зеновичюте. Именно ради нее предприимчивый купец и отважный воин из Мариенбурга и остался в Великом княжестве Литовском. Интересно, что сохранился даже портрет красавицы Дараты. Итак, супруги Шорцы в имении построили замок своей мечты, чем-то напоминающий Италию, однако счастливая жизнь в замке продолжалась недолго. Вайтекус Шорцас погиб на войне, и его жена осталась вдовой. История замка, конечно, на этом не закончилась, и теперь замок Норвилишкю – известный туристический комплекс.

Почему бы не посетить живописные края, которые по сей день хранят множество тайн и легенд? А сколько еще таких замечательных мест есть в нашей стране!