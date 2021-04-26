Жюри World Car Awards выбрало лучший автомобиль 2021 года

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 признали лучшим автомобилем 2021 года по итогам конкурса World Car Awards.

Как уточняется, его основными конкурентами были Toyota Yaris и Honda E. В итоге победитель получил 798 очков, а обладатели второго и третьего места – 742 и 732 очка соответственно.

Между тем электромобилю Honda E досталось звание лучшего городского авто. А вот Porsche 911 Turbo признали самым производительным автомобилем. Мercedes-Benz S-Class – самый роскошный автомобиль 2021 года. Награду за дизайн жюри конкурса присудило Land Rover Defender.

В прошлом году лучшим автомобилем по итогам World Car Awards признали внедорожник Kia Telluride.

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