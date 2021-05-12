Журнал  Reitingai составил список лучших вузов страны

В списке лучших вузов страны продолжает лидировать Вильнюсский университет. Среди гимназий – Вильнюсский и Клайпедский лицеи, сообщает журнал Reitingai.

По его данным, в списке лучших школ растет количество частных учреждений. В первую пятерку лучших вузов страны также попали университеты – Каунасский технологический, Витаутаса Великого, Вильнюсский технический им. Гедиминаса и Университет наук о здоровье.

Среди частных учебных заведений лучшую оценку получил Университет экономики и менеджмента ISM.

Лучшие государственные коллегии – Вильнюсская, Каунасская и Высшее морское училище. Среди частных лидируют коллегия Св. Игнатия Лойолы и Вильнюсская коллегия дизайна.