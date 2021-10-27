Зимнее время, «говорящая» модель столицы и монстры среди растений

Литва призывает Евросоюз отказаться от перехода на летнее и зимнее время. В Музее энергетики появилась «говорящая» модель Вильнюса. А Ботанический сад Клайпедского университета рассказывает о монстрах в королевстве растений. Об этих и других новостях читайте ниже.

* Министр связи Марюс Скуодис призывает ЕС отказаться от перехода на летнее и зимнее время. Исследования подтверждают, что это негативно влияет на здоровье.

* Эстония, Израиль, США и Литва лидируют по количеству стартапов на миллион жителей. Как сообщает Euroblogas.lt, в Литве на 1 миллион жителей приходится 706 стартапов. В Эстонии – 1048, в Израиле – 904, в США – 724.

* 20 – 28 ноября будет проходить Европейская неделя сокращения отходов. Министерство окружающей среды приглашает до 5 ноября выдвигать идеи для мероприятий этой недели.

* Клайпедское самоуправление сообщило, как будет организовано движение транспорта на территории Йонишкского и Любартского кладбищ с 30 октября по 2 ноября. Схемы движения – на странице www.klaipeda.lt.

* В Паневежисе 31 октября и 1 ноября проезд пассажиров на общественном транспорте на кладбища Шиляйчяй и Пашиляй будет бесплатным.

* В университете им. Витатуаса Великого продолжаются Дни Карьеры. В этом году они проходят виртуально.

* Департамент защиты окружающей среды напоминает, что за мусор, оставленный в лесах, грозит административная ответственность. Штрафы составляют от 30 до 2900 евро, в зависимости от «вклада» нарушителя.

* Столица готовится к субботнику по озеленению города, который пройдет в субботу. Тем временем Русдрамтеатр уже провел свой субботник и высадил кусты роз перед фасадом здания. Цветы будут оранжевых оттенков.

* Музей энергетики и технологий пополнился новым экспонатом – «говорящей» моделью Вильнюса для слепых и слабовидящих. Прикасаясь к макету, можно услышать 10 аудиозаписей, рассказывающих о разных районах города.

* «Жальгирис» в Евролиге остаётся без побед. Вчера в Тель-Авиве каунасцы уступили Maccabi со счётом 62:76.

* Ботанический сад Клайпедского университета приготовил для гостей веселые сюрпризы. Это смешные или страшные тыквы, которые смогут стать героями фотографий, образовательные полдники и экскурсии с рассказом о монстрах в королевстве растений.

* Столичная компания Grinda радуется прогнозам о хорошей погоде, но готовится и к первому снегу. По статистике он нередко выпадал уже 27 октября. Вся информация о ящиках с песком и снегом, о работе моечных машин и т.д. – на странице компании.