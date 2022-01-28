Отдых в Литве

Зимние развлечения в Вильнюсе. 8 отличных идей

Автор Анжелика Орлёнок
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Погода не всегда радует нас хорошей погодой. Зимой на улице часто бывает сыро, холодно и темно. Но даже такая погода – не повод для грусти. Ведь в столице есть множество развлечений и в помещении, и на свежем воздухе. А о том, что это за развлечения, рассказало агентство GoVilnius

Ниже – 8 отличных идей на самый разный вкус и кошелек.

1. Сказочный Вильнюс с высоты птичьего полета

Знаете ли вы, что полеты на воздушном шаре можно совершать не только в теплое время года? Зимой воздушные шары тоже поднимаются и спускаются, причем не только по утрам или вечерам – они часто могут летать и днем! Вид на Вильнюс и Тракай с высоты птичьего полета зимой просто сказочный. Это похоже на ледяное королевство из замечательного фантастического фильма. Парите над заснеженными крышами, дымящимися трубами, запорошенными снегом лесами, скованными льдом озерами и наслаждайтесь волшебным покоем и тишиной. И, к вашему удивлению, лететь на воздушном шаре зимой может быть не так холодно, как кажется, ведь вы летите с подветренной стороны! Воздухоплаватели говорят, что для полета достаточно повседневной одежды, но следует хорошенько утеплить ноги.

Зимние развлечения в Вильнюсе. 8 отличных идей

2. Лепкальнис: лыжный курорт в Вильнюсе

Каждый раз, проезжая мимо Лепкальниса, вы видите белоснежные горы, трассы, лыжников и сноубордистов, мчащихся вниз по склону, освещенному фонарями. Чем не курорт? Гарантированный снег, активные единомышленники, согревающие напитки и вкусная еда в кафе на горе. А еще – потрясающая панорама Вильнюса и окрестных лесов! После посещения Лепкальниса у вас возникнет ощущение, будто вы действительно съездили куда-то на отдых. В этом сезоне лыжный центр Лепкальнис предлагает 10 трасс различной сложности и 10 подъемников. Если у вас нет собственного снаряжения, вы можете легко арендовать его на месте. А если вы никогда раньше не стояли на лыжах или сноуборде, профессиональные инструкторы вас быстро научат.

Зимние развлечения в Вильнюсе. 8 отличных идей

3. Катание на коньках

Что может быть романтичнее, чем катание на коньках по замерзшему озеру на свежем воздухе в окружении природы? Одно из любимых мест жителей Вильнюса – берег озера Гальве, совсем рядом с Тракайским замком. Но много озер есть и на окраинах города Вильнюса. Кстати, приобрести собственные коньки – новые или подержанные – совсем не дорого, и они доставят вам массу удовольствия. Если вы еще не умеете кататься на коньках, вы можете научиться на одном из крытых катков Вильнюса: Hoptrans у Белого моста, Akropolis и Pramogų arena. Ну а на замерзших озерах, конечно же, можно кататься на коньках только в том случае, если они замерзли, и вы уверены, что это безопасно!

Зимние развлечения в Вильнюсе. 8 отличных идей

4. Время на лоне вильнюсской природы

Да, да, вы правильно прочитали – ведь Вильнюс является одной из самых зеленых столиц Европы! Ну, может быть, зимой столица не столько зеленая, сколько по-зимнему очаровательная. Но если вы хотите провести некоторое время на природе, вам даже не придется покидать пределы города!

Зимние развлечения в Вильнюсе. 8 отличных идей

5. 100-километровый маршрут вокруг Вильнюса

Пешие прогулки вокруг Вильнюса? Да хотя бы все 100 км! Такова длина специального маршрута для бегунов и любителей пеших прогулок вокруг города Вильнюса. Вы можете попробовать 10 отрезков 100-километрового маршрута вокруг Вильнюса различной длины (по 8–14 км каждый). Хотя бы по одному в день! Большая часть маршрута проходит по бездорожью, а не по асфальту, что гораздо полезнее для суставов ног. Вы не только сможете активно двигаться, но и, мы надеемся, откроете для себя такие места в Вильнюсе, которых никогда раньше не видели.

Зимние развлечения в Вильнюсе. 8 отличных идей

6. Веркяйские и Павильняйские тропы и панорамы

Обязательно посетите излюбленные ценителями природы, и, конечно, влюбленными парами, места – региональные парки Веркяй и Павильняй. Насладитесь зимней панорамой с обнажения Пучкоряй и Веркяй и с холма Лепкальнис. В Веркяйском региональном парке вы найдете паломнический маршрут Крестного пути длиной 7 км, который ведет к 35 станциям Вильнюсской Кальварии. Попробуйте найти рядом с дорогой чудодейственный источник, водой которого с древних времен пользовались жители Вильнюса и иностранные паломники, веря в его целебные свойства. В обоих парках есть старинные мельницы, пешеходные тропы разной длины и круглогодичные кафе, где можно согреться.

Зимние развлечения в Вильнюсе. 8 отличных идей

7. Лучшее время для посещения музеев

Интересные выставки и мероприятия всегда обогащают повседневную жизнь, а зима может стать лучшим временем для посещения музеев в Вильнюсе, когда за окном пасмурная погода. Вас могут заинтересовать, например, такие музеи.

Дом историй. Это новое пространство, открытое в 2021 году, цель которого – представить посетителям историю не в виде статичных отрезков прошлого, а как реальность, созданную и все еще создаваемую всеми нами. На цокольном этаже представлены коллекции литовской народной архитектуры, интерьеров и орудий труда первой половины XVIII–XX веков, а на первом и втором этажах размещены различные выставки: исследования древнеегипетских мумий, открытие сокровищницы литовско-татарских рукописей, выставка «Богини и воины», посвященная самому известному в мире литовскому археологу Марии Гимбутене и ее гипотезам об эволюции европейской культуры.

Музей МО. В январе и феврале в этом центре современного искусства представлены несколько интересных выставок: работы финалистов конкурса «Приз молодого художника» из Литвы, Латвии и Эстонии, фотовыставка «Праздник перемен», анализирующая тему праздника, и работы Лайсвиде Шальчюте через призму видения основателя Музея МО Виктораса Буткуса. В феврале музей представит проект BAXT – фотографии художника Эндрю Миксиса, который уже 20 лет документирует жизнь литовских цыган.

Музей Вильнюса. Это новое пространство для знакомства со столицей Литвы, предназначенная для жителей и гостей города. В музее представлены интересные истории города. С января здесь можно увидеть выставку «Жизнь на улице Вокечю». Эта улица когда-то росла, горела, возродилась, была разрушена и застроена заново. Узнайте, кто были ее жители, откуда они родом и чем занимались!

Зимние развлечения в Вильнюсе. 8 отличных идей

8. Уютные спа-удовольствия

Что может лучше напомнить о лете, чем возможность понежиться в воде, тепло сауны и приятные моменты в спа? Как всегда, аквапарк Vichy с его бассейнами, аттракционами, горками, саунами и другими развлечениями погружает в атмосферу отдыха в Полинезии, создавая соответствующее настроение как у взрослых, так и детей. Если хотите попотеть в традиционной сауне, вы можете найти ее и в самом городе, например, в сауне Untu или Pilaitės malūno pirtis. А спа-салонов в Вильнюсе и в самом деле очень много. Насладитесь приятными моментами в SPA Vilnius, Barboros svajos, East Island SPA, Azia SPA, Nidos Kopos, где используют целебную силу янтаря, и во многих других салонах.

Зимние развлечения в Вильнюсе. 8 отличных идей

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