Зимние школьные каникулы

Зимние каникулы для учеников начальных школ начинаются на неделю раньше — уже с ближайшего понедельника.

Разумеется, у многих родители возникли вопросы. Что делать, если нет возможности работать из дома, а также положен ли бюллетень?

Министерство социального защиты поясняет, что каникулы — это не болезнь и родители не смогут взять бюллетень по уходу за ребенком. Также было отмечено, что бюллетень и соответствующие выплаты полагаются только в случае болезни ребенка.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.