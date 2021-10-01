Zivert представила новый трек «Cry»

«Я всегда хотела говорить со своим зрителем о самых банальных, простых человеческих чувствах… Потому что, какие бы мы не были разные, мы всегда одинаково счастливы, когда любим… и нам всем одинаково больно, когда мы теряем… мы все падаем и поднимаемся, дружим, смеёмся, ревнуем, грустим, сходим с ума, воспринимаем реальность через призму собственных воспоминаний, закрываемся в своей раковине… и раз за разом учимся жить заново… по разному … но всё таки одинаково ..) Люди – которые пережили и создали вместе эту сильную историю – вы моё сердце и душа! Я так благодарна вам за ваше чуткое видение мира в тончайших деталях…», – написала Юлия.