Музыкальная новинка

Zivert представила новый трек «Cry»

Автор Эвелина Никанорова
Zivert представила новый трек «Cry»
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Zivert выпустила новый билингвальный трек и клип «Cry» авторства Алана Бадоева.

«Я всегда хотела говорить со своим зрителем о самых банальных, простых человеческих чувствах… Потому что, какие бы мы не были разные, мы всегда одинаково счастливы, когда любим… и нам всем одинаково больно, когда мы теряем… мы все падаем и поднимаемся, дружим, смеёмся, ревнуем, грустим, сходим с ума, воспринимаем реальность через призму собственных воспоминаний, закрываемся в своей раковине… и раз за разом учимся жить заново… по разному … но всё таки одинаково ..) Люди – которые пережили и создали вместе эту сильную историю – вы моё сердце и душа! Я так благодарна вам за ваше чуткое видение мира в тончайших деталях…», – написала Юлия.

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