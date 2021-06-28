Zivert пробежалась в спортивном костюме ради песни «Рокки»

Певица Юлия Zivert выпустила клип на свою песню в духе 80-х «Рокки» тоже в стилистике 80-х.

На протяжении всего ролика певица бежит по столице, иногда переходя на танец, и в итоге встречает того самого розового енота, которого мы могли видеть в клипе «Зелёные волны», одной из первых сольных работ Zivert. Артистка сопроводила ролик «Рокки» мотивирующим обращением к аудитории.

«Я желаю каждому найти себя. Понять, кто ты есть на самом деле и что есть твоё. Не вторую половинку найти, а себя. Полноценно. Поверь, ты можешь быть кем захочешь. Если любишь то, чем занимаешься, если дышишь этим 38 часов в сутки, знай: оно ответит взаимностью. Всему свое время, не спеши, просто относись честно и бескорыстно. Не ради лавэ или признания, а ради возможности делать то, что в кайф. Только так оно работает. И только от тебя все зависит. Не от друзей, не от родителей, не от случая. Случай сам тебя найдет (как и вторая половинка), когда ты встанешь на СВОИ рельсы. И в любой момент, если тебя что-то не устраивает, ты можешь всё поменять. Только захоти. Всем своим существом захоти и сделай. Потолка нет, есть небо над головой, а оно необъятно. Всё зависит только от твоего восприятия самого себя», – написала Юля.

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