Музыкальная новинка

В новой композиции Zivert спела про то, что всё возможно

Автор Эвелина Никанорова 22
В новой композиции Zivert спела про то, что всё возможно

Певица Zivert выпустила новую песню «Рокки».

Под отрывистый электробит 80-х годов певица поет о том, что всё возможно, всё можно поменять, если хочется. Иногда она переходит на английский, иногда в песне неожиданно появляется соло на электрогитаре в духе Владимира Кузьмина.

«Я лишь надеюсь, что моя музыка будет помогать хоть 1% из 100 пережить что-то сложное или сможет направить на что-то лучшее… Значит, я живу не зря .. Значит, я пою не зря в мире, который поглотил хайп и тренды, я буду бороться за Смысл… До последнего вздоха!», – говорит Zivert.

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