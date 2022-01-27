Музыкальная новинка

Zivert воспела музыку в метро как «Три дня любви»

Автор Эвелина Никанорова
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Zivert представила клип на песню «Три дня любви» из альбома «Vinyl 2». В видео певица со своей танцевальной группой бегают и танцуют вверх ногами в метро.

«Ты живешь в одном единственном теле изо дня в день, и едешь на работу по одной и той же ветке… Но когда в твои уши проникнет музыка – ты сможешь стать кем угодно и кто угодно может оказаться рядом… Ты сможешь выбрать абсолютно любое пространство. Музыка твой способ делать всё что угодно. Всегда носи музыку с собой», – говорит о замысле песни Юлия.

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