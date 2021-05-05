Значительная часть учеников 5-11 классов закончат год дистанционно

Значительная часть учеников 5-11 классов в нашей стране закончат текущий год дистанционно.

В Алитусе ученики 5-11 классов за парты сейчас не вернутся и завершат учебный год в удаленном режиме. По словам мера города Нериюса Цесюлиса, решение принято из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Кроме того, принимались во внимание мнения педагогов, родителей и детей.

Как сообщалось ранее, в удаленном режиме завершить учебный год решила и Клайпеда.

Между тем в Вильнюсе часть учеников 5 – 11 классов, возможно, все же сядут за парты.

Напомним, что правительство разрешило ученикам 5 – 11 классов возобновить контактное обучение со следующего понедельника, 10 мая. При этом в самоуправлениях с высокой заболеваемостью – только с обязательной проверкой детей на коронавирус накопительным методом или экспресс-тестами на антиген.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.