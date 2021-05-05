Covid-19 Новости Образование

Значительная часть учеников 5-11 классов закончат год дистанционно

Автор Анжелика Орлёнок 18
Значительная часть учеников 5-11 классов закончат год дистанционно

Значительная часть учеников 5-11 классов в нашей стране закончат текущий год дистанционно.

В Алитусе ученики 5-11 классов за парты сейчас не вернутся и завершат учебный год в удаленном режиме. По словам мера города Нериюса Цесюлиса, решение принято из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Кроме того, принимались во внимание мнения педагогов, родителей и детей. 

Как сообщалось ранее, в удаленном режиме завершить учебный год решила и Клайпеда. 

Между тем в Вильнюсе часть учеников 5 – 11 классов, возможно, все же сядут за парты. 

Напомним, что правительство разрешило ученикам 5 – 11 классов возобновить контактное обучение со следующего понедельника, 10 мая. При этом в самоуправлениях с высокой заболеваемостью – только с обязательной проверкой детей на коронавирус накопительным методом или экспресс-тестами на антиген.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Дан старт заявкам на субсидии на отопительное оборудование

Дан старт заявкам на субсидии на отопительное оборудование

Автор Анжелика Орлёнок
Иван Дорн поделился с миром своей грустью

Иван Дорн поделился с миром своей грустью

Автор Эвелина Никанорова
Выросло количество звонящих в 1808

Выросло количество звонков в службу 1808

Автор Евгений Русаков
аэропорт

При въезде в Литву отрицательный тест не потребуется переболевшим полгода назад

Автор Эвелина Никанорова
Советуем посмотреть с детьми

Советуем посмотреть с детьми

Автор RUSRADIO LT
вино из космоса

На Землю из космоса прилетело французское вино

Автор Эвелина Никанорова

Балтийский ХИТ-ПАРАД TOP20

Автор RUSRADIO LT
В TikTok появятся групповые чаты

В TikTok появятся групповые чаты

Автор Эвелина Никанорова
Столичный транспорт ожидают большие изменения

Столичный транспорт ожидают большие изменения

Автор Анжелика Орлёнок