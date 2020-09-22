Знаете ли вы, как выбрать безопасную игрушку для ребенка? Проверьте по пунктам

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Государственная служба защиты прав потребителей, которая бдительно следит за качеством детских игрушек на рынке страны, предоставила на своей странице информацию о том, как выбрать безопасные игрушки для самых маленьких. И даже если эти советы покажутся очевидными, лучше еще раз с ними ознакомиться. Потому что цена вопроса — здоровье и иногда даже жизнь маленького человека.

* Внешний вид игрушки

Даже игрушка, которая на первый взгляд кажется невинной, может нести опасность. Игрушки для детей младше трех лет должны быть изготовлены из чистых, легко очищаемых материалов, а их детали не должны иметь острых ребер, заусениц или шипов, чтобы не поранить ребенка. Корпус погремушки должен быть прочным и не ломаться, если на игрушку наступят или ударят о край кроватки. Также надо убедиться, что в конструкции погремушки нет мелких деталей, которые ребенок может оторвать и положить в рот. А если игрушка на веревочке, то на ее конце не должно быть деталей, которые могут образовать петлю.

При покупке трехколесного велосипеда, автомобиля или другой игрушки, которая должна выдерживать вес ребенка, важно оценить, достаточно ли прочна и устойчива игрушка и не застревают ли ножки ребенка в колесных дугах.

* Материал, из которого игрушка изготовлена

Игрушки из поливинилхлорида (ПВХ, PVC) могут представлять опасность для здоровья ребенка. Чтобы игрушки были мягкими и гибкими, в их производстве часто используются фталаты, которые в чрезмерных количествах могут вызвать астму, повредить печень, почки, нарушить обмен веществ, ослабить иммунную систему и т.д. Детский организм поглощает больше вредных веществ, чем взрослый, поэтому лучше не выбирать игрушку с отметкой «винил», «PVC» или с сильным специфическим запахом. Старайтесь покупать игрушки из более натуральных материалов.

* Электронные игрушки

Электронные игрушки должны питаться от батареек с напряжением не более 24В. Кроме того, батареи в игрушках, предназначенных для самых маленьких (которые могут облизать игрушку), должны находиться внутри или помещаться в коробку, крышку которой можно открыть только с помощью инструмента или одновременно выполняя как минимум два независимых движения. (Считается, что маленькие дети не могут выполнять два независимых движения одновременно.) Особенно для малышей могут быть опасны литиевые дисковые батарейки, потому что если ребенок их проглотит, они могут вызвать вызвать серьезные ожоги внутренних тканей.

* Соответствие игрушки возрасту ребенка

Перед покупкой игрушки всегда изучайте общую информацию, инструкцию по сборке и эксплуатации игрушки, советы по безопасности, а также оценивайте, подходит ли игрушка ребенку по возрасту. Дело в том, что она может быть небезопасной не только из-за используемых материалов или конструкции, но и потому, что игрушки для детей старшего возраста не всегда подходят их младшим братьям и сестрам. Игрушки сложной конструкции должны сопровождаться инструкциями по использованию, которые должны четко обращать внимание на потенциальные опасности и способы, как их избежать. Убедитесь, что предупреждающая информация не обязывает вас следить за играющим ребенком. А если у игрушки нет инструкции на государственном языке, лучше ее не покупать.

* Гигиена игрушки

Игрушки, предназначенные для детей младше трех лет, должны легко обрабатываться. Перед использованием игрушки рекомендуется ее вымыть или почистить. Хорошо, если есть возможность стирать текстильные игрушки, за исключением оборудованных механизмами, которые могут быть повреждены при погружении в воду.

Информацию об обнаруженных в Литве небезопасных игрушках и других товарах можно найти на страницах Службы защиты прав потребителей vvtat.lt в разделе «Опасные товары».

Если вы подозреваете, что купленная игрушка небезопасна, сообщите об этом в Службу защиты прав потребителей, указав, где и когда игрушка была приобретена, какие опасные признаки вы у нее заметили, а также по возможности приложите фотографии игрушки, ее упаковки и маркировки.