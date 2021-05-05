Знаменитый повар откроет ресторан с золотыми стейками

Знаменитый турецкий повар Нусрет Гекче в конце мая откроет ресторан в Лондоне. В заведении будут подавать стейки, покрытые чистым золотом.

Об этом пишет LAD Bible.

Отмечается, что в меню, которое разработал повар, будет включена позиция «Золотой Томагавк». Это стейк из мраморной говядины, покрытый 24-каратным золотом. Стоимость одной порции, по предварительным данным, составит тысячу долларов.

Ресторатор владеет сетью заведений под названием Nusr-Et. Рестораны Гекче посещали такие звезды, как актер Леонардо Ди Каприо, французский футболист Поль Погба, бывший футболист Дэвид Бекхэм и другие.

Нусрет Гекче получил известность в январе 2017 года, когда опубликованная им в Twitter видеозапись приготовления стейка стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров за 48 часов. Зрителей привлекла необычная манера повара посыпать стейк, подняв вверх руку с щепоткой соли.

Источник

Еще больше историй – по ссылке.