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Звезда TikTok Хабиб зажжет со своей «Ягодой малинкой» в Вильнюсе

Автор Эвелина Никанорова
Звезда TikTok Хабиб зажжет со своей «Ягодой малинкой» в Вильнюсе
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Хабиб –главный хитмейкер последних лет, автор нашумевшего хита «Ягода Малинка», автор и исполнитель собственных песен, номинант престижных музыкальных премий телеканалов Муз ТВ и Ру ТВ.

Хабиб Шарипов обрел армию поклонников задолго до участия в проекте канала «ТНТ» «Песни». Молодой артист начинал свой карьерный путь с каверов на популярные композиции. Также уже до проекта, Хабиб занимался личным творчеством, создавая для себя будущие хиты.

Сегодня его песни занимают первые строчки в чартах на музыкальных каналах и танцевальных радиостанциях.  В TikTok на Хабиба подписаны более 12 млн пользователей, а клип «Ягода малинка» на YouTube набрал более 355 млн просмотров.

Хабиб с собственным материалом собирает миллионы слушателей на концертах по всему СНГ, а в январе 2022 года он приедет в Вильнюс! 23 января в концертном зале Compensa состоится первый сольный концерт Хабиба в Литве. На концерте обязательно прозвучат известные и полюбившиеся супер-хиты Хабиба: «Ягода Малинка»,  «Девчонка со двора», «Грустинка»,«Ближе», «Разрывная», «На 4 этаже», «Дискотанцы» а также новинки, которые обязательно найдут отклик у зрителей. Исполнитель обещает незабываемо много музыки, танцев и сюрпризов.

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.

 

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