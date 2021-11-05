Звёздные рецепты. Домашние трюфели от Нюши

Певица Нюша умеет не только хорошо петь, но оказывается и готовить. Из-за частых выступлений у нее не так много времени остается на кулинарные шедевры, но иногда она готова сделать исключение. Одним из своих фирменных блюд певица считает – домашние трюфели. Вкусно и настроение поднимает!
Ингредиенты:
2 плитки темного шоколада,
1 яичный желток,
25 г сливочного масла,
1 ст. ложка жирных сливок,
50 г молотого миндаля,
2 ст. ложки рома/ликера,
5 ст. ложек какао для обсыпки.
Способ приготовления:
Сначала растапливаем шоколад до жидкого состояния. Можно в микроволновке, но лучше на водяной бане. После добавляем к нему сливки и масло, при этом, не забываем все время помешивать. Следом кладем яичный желток и тертый миндаль, должна получится вязкая масса. А дальше добавляем ром или ликер. Все хорошо перемешиваем и убираем в холодильник на 1,5-2 часа. Из получившейся массы делаем шарики и посыпаем их какао. Вуаля! Домашние трюфели готовы. Приятного аппетита!