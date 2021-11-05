Звёздные рецепты. Домашние трюфели от Нюши

Певица Нюша умеет не только хорошо петь, но оказывается и готовить. Из-за частых выступлений у нее не так много времени остается на кулинарные шедевры, но иногда она готова сделать исключение. Одним из своих фирменных блюд певица считает – домашние трюфели. Вкусно и настроение поднимает!

Ингредиенты:

2 плитки темного шоколада,

1 яичный желток,

25 г сливочного масла,

1 ст. ложка жирных сливок,

50 г молотого миндаля,

2 ст. ложки рома/ликера,

5 ст. ложек какао для обсыпки.

Способ приготовления:

Сначала растапливаем шоколад до жидкого состояния. Можно в микроволновке, но лучше на водяной бане. После добавляем к нему сливки и масло, при этом, не забываем все время помешивать. Следом кладем яичный желток и тертый миндаль, должна получится вязкая масса. А дальше добавляем ром или ликер. Все хорошо перемешиваем и убираем в холодильник на 1,5-2 часа. Из получившейся массы делаем шарики и посыпаем их какао. Вуаля! Домашние трюфели готовы. Приятного аппетита!

А для того, чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецепту главные хиты Нюши. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!