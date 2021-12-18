Звёздные рецепты. Дорада с овощами от Тимура Родригеза

Одно из любимых блюд Тимура Родригеза — рыба дорада, запеченная с овощами. Такой рецепт наверняка придется по вкусу сторонникам здорового образа жизни!

Ингредиенты:

Дорада — 2 шт.,

болгарский перец — 1 шт.,

помидор — 1 шт.,

лук — 1 шт.,

50 г оливок без косточки,

оливковое масло по вкусу,

лимонный сок из половины лимона,

перец,

свежие травы,

зубчик чеснока,

соль

Приготовление:

Готовим соус: в блендере тщательно смешиваем чеснок, оливковое масло, соль, перец, лимонный сок и травы. Очищенную, вымытую, высушенную, с обрезанными плавниками рыбу тщательно натираем со всех сторон и изнутри соусом и оставляем немного промариноваться. На спине каждой рыбы делаем 2 крестообразных надреза. Затем готовим начинку: перец нужно нарезать соломкой и обжарить на оливковом масле, лук нарезать полукольцами и тоже обжарить, помидор очищаем от шкурки и семян, нарезаем соломкой, оливки нарезаем колечками, все это перемешиваем с оставшимся от мариновки рыбы соусом. Противень застилаем бумагой для выпечки, выкладываем рыбу, нафаршированную овощами, и отправляем в духовку минут на 30 при 200 градусах. Дорада, запеченная с овощами, готова.

А для того чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецепту главные хиты Тимура Родригеза. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!