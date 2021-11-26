Звёздные рецепты. куриный суп с карри, рисом и манго от Макsим

Холодное время года — самое время согреваться! А ничто так не греет душу, как вкусный куриный бульон. Певица Макsим является одной из главных фанаток этого супа, однако у неё, к его приготовлению свой особый подход.

Макsим: «Люблю его за пикантный вкус, питательность и легкость в приготовлении. Очень люблю использовать в своей кухне самые разные пряности и приправы: имбирь, шафран, розмарин, карри»

Ингредиенты на 4–6 порций:

4 куриные грудки;

2 ст. л. карри;

40 г муки;

250 г риса басмати;

3 луковицы;

90 г сливочного масла;

225 г чатни из манго;

200 мл сливок;

½ ч. л. порошка кориандра;

60 г миндальной крошки;

1 яблоко;

1 зубчик чеснока;

20 г свежего имбиря.

Приготовление:

Отвариваем куриные грудки в 2 литрах воды. Готовое мясо режем кубиками и откладываем в сторону. Далее на сливочном масле обжариваем тертый имбирь, измельченные лук и чеснок вместе с мукой. Добавляем смесь в куриный бульон, предварительно залив в него сливки. Отдельно смешиваем мелко нарезанное яблоко, порошок карри и половину миндаля, всыпаем в бульон. После варим суп 20 минут на медленном огне, часто помешивая. Добавляем в кастрюлю 2 ст. л. чатни и курицу, приправляем специями. Отваренный рис басмати соединяем с оставшимся миндалем и сервируйте по пиалам или добавляем в суп прямо перед подачей.

А для того чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецепту главные хиты Макsим. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!