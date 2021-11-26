Еда Звёзды

Звёздные рецепты. куриный суп с карри, рисом и манго от Макsим

Автор Эвелина Никанорова
Звёздные рецепты. куриный суп с карри, рисом и манго от Макsим
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Холодное время года — самое время согреваться! А ничто так не греет душу, как вкусный куриный бульон. Певица Макsим является одной из главных фанаток этого супа, однако у неё, к его приготовлению свой особый подход.

Макsим: «Люблю его за пикантный вкус, питательность и легкость в приготовлении. Очень люблю использовать в своей кухне самые разные пряности и приправы: имбирь, шафран, розмарин, карри»

Ингредиенты на 4–6 порций:

4 куриные грудки;
2 ст. л. карри;
40 г муки;
250 г риса басмати;
3 луковицы;
90 г сливочного масла;
225 г чатни из манго;
200 мл сливок;
½ ч. л. порошка кориандра;
60 г миндальной крошки;
1 яблоко;
1 зубчик чеснока;
20 г свежего имбиря.

Приготовление:

Отвариваем куриные грудки в 2 литрах воды. Готовое мясо режем кубиками и откладываем в сторону. Далее на сливочном масле обжариваем тертый имбирь, измельченные лук и чеснок вместе с мукой. Добавляем смесь в куриный бульон, предварительно залив в него сливки. Отдельно смешиваем мелко нарезанное яблоко, порошок карри и половину миндаля, всыпаем в бульон. После варим суп 20 минут на медленном огне, часто помешивая. Добавляем в кастрюлю 2 ст. л. чатни и курицу, приправляем специями. Отваренный рис басмати соединяем с оставшимся миндалем и сервируйте по пиалам или добавляем в суп прямо перед подачей.

А для того чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецепту главные хиты Макsим. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!

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