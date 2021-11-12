Звёздные рецепты. Люля-кебаб от Михаила Галустяна

Ароматный люля-кебаб — распространенное блюдо на Кавказе, в странах Средней Азии и на Балканах. Кто первый приготовил этот мясной блюдо неизвестно, однако каждый уважающий себя житель Закавказья умеет его не только готовить, но и добавляет свою изюминку. Известный юморист Михаил Галустян раскрыл свой секрет приготовления люля-кебаба, а также назвал это блюдо своим фирменным!
Ингредиенты:
0,5 кг куриного филе,
100 г бастурмы,
3 помидора,
2 красные луковицы,
круглый армянский лаваш,
рукола, укроп, аджика, оливковое масло, соль, перец
Приготовление:
1. В мясорубке прокручиваем куриное филе и лук. Добавляем мелко нарезанный укроп, аджику. Перемешиваем.
2. Формируем кебабы, нанизаем на шампуры, обжариваем на гриле, смазанном оливковым маслом.
3. Нарезаем помидоры некрупно, лук – полукольцами, бастурму – тонкими полосками, добавляем руколу, соль, перец, оливковое масло.
4. Лаваш прогреваем на сковороде. Затем выкладываем на него кебабы, салат, свернуть конвертом. И вуаля, люля-кебаб готов!