Звёздные рецепты. Люля-кебаб от Михаила Галустяна

Ароматный люля-кебаб — распространенное блюдо на Кавказе, в странах Средней Азии и на Балканах. Кто первый приготовил этот мясной блюдо неизвестно, однако каждый уважающий себя житель Закавказья умеет его не только готовить, но и добавляет свою изюминку. Известный юморист Михаил Галустян раскрыл свой секрет приготовления люля-кебаба, а также назвал это блюдо своим фирменным!

Ингредиенты:

0,5 кг куриного филе,

100 г бастурмы,

3 помидора,

2 красные луковицы,

круглый армянский лаваш,

рукола, укроп, аджика, оливковое масло, соль, перец

Приготовление:

1. В мясорубке прокручиваем куриное филе и лук. Добавляем мелко нарезанный укроп, аджику. Перемешиваем.

2. Формируем кебабы, нанизаем на шампуры, обжариваем на гриле, смазанном оливковым маслом.

3. Нарезаем помидоры некрупно, лук – полукольцами, бастурму – тонкими полосками, добавляем руколу, соль, перец, оливковое масло.

4. Лаваш прогреваем на сковороде. Затем выкладываем на него кебабы, салат, свернуть конвертом. И вуаля, люля-кебаб готов!

А для того, чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецепту главные хиты Супер Жорика. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!