Звёздные рецепты. Пирог с яблоками от Ивана Урганта

Актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант утверждает, что все гениальное — просто. Именно поэтому его незамысловатый, но невероятно вкусный пирог станет прекрасным десертом к праздничному ужину.

Ингредиенты для теста:

200 г маргарина

0,5 ст. пива

1,5 ст. муки.

Для начинки:

0,5 кг яблок

1 ст. сахара

1 ст. красного полусладкого вина

корица

Ингредиенты для сиропа:

1 желток

1 ст. л. сметаны

Приготовление:

Маргарин натираем на крупной терке, добавляем пиво, муку и хорошо вымешиваем тесто. Скатываем его в шарик, заворачиваем в пищевую пленку и убираем на час на холод. Готовим начинку: очищаем яблоки от кожуры, вынимаем сердцевину и нарезаем тонкими ломтиками. Засыпаем сахаром и добавляем вино и корицу. Доводим до кипения на медленном огне и выдерживаем 3 минуты, снимаем. Откидываем на дуршлаг, чтобы стек сок.

Тесто делим на 3 части. 1/3 оставляем для верха пирога, а 2/3 — для низа. Каждую часть раскатываем в пласт. Нижнюю раскладываем на смазанном противне, на него кладем начинку. Сверху накрываем второй частью теста. Взбиваем желток, сметану и смазываем этим сиропом тесто. Густо прокалываем пирог зубочисткой и ставим на 30 минут в духовку на 180 °С.

А для того чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецепту главные хиты Гриши Урганта – сценического персонажа Ивана Урганта. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!