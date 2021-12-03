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Звёздные рецепты. Салат из баклажанов от Сати Казановой

Автор Эвелина Никанорова
Звёздные рецепты. Салат из баклажанов от Сати Казановой
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Многие считают, что знаменитости не способны приготовить себе даже яичницу – либо не умеют, либо не делают этого из-за катастрофической нехватки времени. Но певица Сати Казанова уверяет, что любит и даже умеет вкусно готовить.

Ингредиенты:

— 500 г баклажанов
— 300 г кабачков
— 4 крупных помидора
— 300 г сладкого перца
— 100 г оливкового масла
— 1 зубчик чеснока
— 50 г каперсов
— 100 г маслин
— соль и черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Очищенные от кожицы и семян баклажаны и кабачки, помидоры, перец нарезаем ломтиками и обжариваем на гриле. Потом охлаждаем, заправляем оливковым маслом. Добавляем рубленый чеснок, каперсы. Солим по вкусу, перемешиваем.

А для того чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецепту главные хиты Сати Казановой. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!

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