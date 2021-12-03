Звёздные рецепты. Салат из баклажанов от Сати Казановой

Многие считают, что знаменитости не способны приготовить себе даже яичницу – либо не умеют, либо не делают этого из-за катастрофической нехватки времени. Но певица Сати Казанова уверяет, что любит и даже умеет вкусно готовить.

Ингредиенты:

— 500 г баклажанов

— 300 г кабачков

— 4 крупных помидора

— 300 г сладкого перца

— 100 г оливкового масла

— 1 зубчик чеснока

— 50 г каперсов

— 100 г маслин

— соль и черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Очищенные от кожицы и семян баклажаны и кабачки, помидоры, перец нарезаем ломтиками и обжариваем на гриле. Потом охлаждаем, заправляем оливковым маслом. Добавляем рубленый чеснок, каперсы. Солим по вкусу, перемешиваем.

А для того чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецепту главные хиты Сати Казановой. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!