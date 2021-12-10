Еда Звёзды Полезное радио

Звёздные рецепты. Салат из тунца от Ёлки

Автор Эвелина Никанорова
Звёздные рецепты. Салат из тунца от Ёлки
1250x500

Певица Ёлка поделилась рецептом вкусного салата из тунца, который достаточно калорийный, поэтому вполне может заменить основное блюдо.

Ингредиенты:

— 1-2 банки консервированного тунца
— 1 банка белой фасоли в собственном соку
— 1 пачка смеси дикого и черного риса
— листовой салат
— помидоры черри
— сок половины лимона

Приготовление:

Берём  баночку консервированного тунца (можно две), белую фасоль в собственном соку (одну банку) и смешиваем все эти ингредиенты. Далее отвариваем одну пачку смеси риса (дикого и черного). Листовой салат нарываем, измельчаем тунца, фасоль достаем из воды, помидоры черри прорезаем напополам, добавляем рис и заправляем соком половины лимона. Все перемешиваем и салат из тунца готов.

«Приятного аппетита! Не пугайтесь, он будет выглядеть не очень красиво, но это самое вкусное, что я ела!» — говорит Ёлка

А для того чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецептуглавные хиты Ёлки. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Рождественский забег. Дорогу Сантам, Эльфам, Оленям и другим!

Рождественский забег. Дорогу Сантам, Эльфам, Оленям и другим!

Автор Анжелика Орлёнок
Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Фотопятница. Про волшебный городок на столичной площади

Автор RUSRADIO LT
TikTok назвал самые популярные песни для видео в 2021 году

TikTok назвал самые популярные песни для видео в 2021 году

Автор Эвелина Никанорова
Где бесплатно получить еловые ветки или купить лесную ёлочку

Где бесплатно получить еловые ветки или купить лесную ёлочку

Автор Анжелика Орлёнок
Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

Автор Евгений Русаков
Филипп Киркоров стал артистом Warner Music Russia

Филипп Киркоров стал артистом Warner Music Russia

Автор Эвелина Никанорова
Изменения с 1 января: поправки к ПДД, требования к аптечкам

Изменения с 1 января: поправки к ПДД, требования к аптечкам

Автор Анжелика Орлёнок
Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

Автор RUSRADIO LT
Анна Седокова отказалась от реюниона с «ВИА Грой»

Анна Седокова отказалась от реюниона с «ВИА Грой»

Автор Эвелина Никанорова