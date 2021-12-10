Звёздные рецепты. Салат из тунца от Ёлки

Певица Ёлка поделилась рецептом вкусного салата из тунца, который достаточно калорийный, поэтому вполне может заменить основное блюдо.
Ингредиенты:
— 1-2 банки консервированного тунца
— 1 банка белой фасоли в собственном соку
— 1 пачка смеси дикого и черного риса
— листовой салат
— помидоры черри
— сок половины лимона
Приготовление:
Берём баночку консервированного тунца (можно две), белую фасоль в собственном соку (одну банку) и смешиваем все эти ингредиенты. Далее отвариваем одну пачку смеси риса (дикого и черного). Листовой салат нарываем, измельчаем тунца, фасоль достаем из воды, помидоры черри прорезаем напополам, добавляем рис и заправляем соком половины лимона. Все перемешиваем и салат из тунца готов.
«Приятного аппетита! Не пугайтесь, он будет выглядеть не очень красиво, но это самое вкусное, что я ела!» — говорит Ёлка