Звёздные рецепты. Салат из тунца от Ёлки

Певица Ёлка поделилась рецептом вкусного салата из тунца, который достаточно калорийный, поэтому вполне может заменить основное блюдо.

Ингредиенты:

— 1-2 банки консервированного тунца

— 1 банка белой фасоли в собственном соку

— 1 пачка смеси дикого и черного риса

— листовой салат

— помидоры черри

— сок половины лимона

Приготовление:

Берём баночку консервированного тунца (можно две), белую фасоль в собственном соку (одну банку) и смешиваем все эти ингредиенты. Далее отвариваем одну пачку смеси риса (дикого и черного). Листовой салат нарываем, измельчаем тунца, фасоль достаем из воды, помидоры черри прорезаем напополам, добавляем рис и заправляем соком половины лимона. Все перемешиваем и салат из тунца готов.

«Приятного аппетита! Не пугайтесь, он будет выглядеть не очень красиво, но это самое вкусное, что я ела!» — говорит Ёлка

А для того чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецептуглавные хиты Ёлки. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!