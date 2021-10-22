Полезные советы Это интересно

Звёздные рецепты. Шарлотка с грушами от Аниты Цой

Автор Эвелина Никанорова
Звёздные рецепты. Шарлотка с грушами от Аниты Цой
Pavyzdys 1350x250px 2

Всем известно, что шарлотка — это традиционно яблочный пирог. Однако певица Анита Цой считает, что любую классику можно улучшить. Предлагаем вам воспользоваться рецептом артистки и порадовать себя в эти серые осенние дни.

Ингредиенты, которые Анита Цой использует в рецепте:

  • 500 г груш;
  • два куриных яйца;
  • 200 мл йогурта (3,2%);
  • 250 г пшеничной муки;
  • 180 г сахара;
  • чайная ложка разрыхлителя для теста;
  • немного сливочного масла;
  • сахарная пудра;
  • соль.

Груши очищаем от кожицы и семян, а затем нарезаем ровными дольками среднего размера. Миксером взбиваем яйца с сахаром, потом добавляем йогурт, соль – и перемешиваем. Затем, продолжая взбивать, постепенно добавляем муку, смешанную с разрыхлителем.

Форму для запекания смазываем маслом и присыпаем мукой. Выкладываем на дно очищенные груши и заливаем их сверху тестом. Ставим в духовку, разогретую на 200 градусов, на 45 минут.

Готовый пирог достаем, переворачиваем фруктами вверх и посыпаем сахарной пудрой по вкусу (помните: сахарной пудры много не бывает!).

А для того, чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецепту главные хиты Аниты Цой. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!

Telegram Rusradio Lt 1
Метки:

Актуальные новости

Позвонил телефонный мошенник. Как быть и что делать?

Позвонил телефонный мошенник. Как быть и что делать?

Автор Евгений Русаков
Дети и гаджеты. Сколько можно сидеть возле компьютера?

Дети и гаджеты. Сколько можно сидеть возле компьютера?

Автор Евгений Русаков
Три осенние книги для подростков и взрослых

Три осенние книги для подростков и взрослых

Автор Анжелика Орлёнок
Каунас. ТОП-15 лучших мест будущей Культурной столицы

Каунас. ТОП-15 лучших мест будущей Культурной столицы

Автор Анжелика Орлёнок
Выбор зимних покрышек. Что важно знать?

Выбор зимних покрышек. Что важно знать?

Автор Евгений Русаков
Кулинарное путешествие. Сакартвело &#8211; это звучит вкусно

Кулинарное путешествие. Сакартвело – это звучит вкусно

Автор Наталия Акулова
Что делать, если не работает приложение m.Ticket

Что делать, если не работает приложение m.Ticket

Автор Евгений Русаков
«Прямо в яблочко!», или 6 фактов об игре дартс

«Прямо в яблочко!», или 6 фактов об игре дартс

Автор Евгений Русаков
Как правильно утилизировать органические отходы

Как правильно утилизировать органические отходы

Автор Евгений Русаков