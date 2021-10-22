Звёздные рецепты. Шарлотка с грушами от Аниты Цой

Всем известно, что шарлотка — это традиционно яблочный пирог. Однако певица Анита Цой считает, что любую классику можно улучшить. Предлагаем вам воспользоваться рецептом артистки и порадовать себя в эти серые осенние дни.
Ингредиенты, которые Анита Цой использует в рецепте:
- 500 г груш;
- два куриных яйца;
- 200 мл йогурта (3,2%);
- 250 г пшеничной муки;
- 180 г сахара;
- чайная ложка разрыхлителя для теста;
- немного сливочного масла;
- сахарная пудра;
- соль.
Груши очищаем от кожицы и семян, а затем нарезаем ровными дольками среднего размера. Миксером взбиваем яйца с сахаром, потом добавляем йогурт, соль – и перемешиваем. Затем, продолжая взбивать, постепенно добавляем муку, смешанную с разрыхлителем.
Форму для запекания смазываем маслом и присыпаем мукой. Выкладываем на дно очищенные груши и заливаем их сверху тестом. Ставим в духовку, разогретую на 200 градусов, на 45 минут.
Готовый пирог достаем, переворачиваем фруктами вверх и посыпаем сахарной пудрой по вкусу (помните: сахарной пудры много не бывает!).