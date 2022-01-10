Звёзды на отдыхе: Билан на Мальдивах, Седакова в Майами

Первые недели января российские звёзды привыкли отдыхать. Каждый наровит уехать в тёплые края и разумеется поделиться своими впечатлениями с поклонниками.

Анна Седакова в Майами

Анна Седокова проводит зимние каникулы в Майами. Правда, с погодой на отдыхе артистке не слишком повезло – на популярном североамериканском курорте в начале января 2022 года начались дожди. Но Анна Седокова решила не расстраиваться из-за плохой погоды.

– Однажды один человек, приехав в Майами, сказал мне, ну чем тут заниматься в такую погоду? И я поняла, что с этим человеком у нас разные пути, – написала певица в своем инстаграме. – Можно вечно ждать идеальную погоду, можно проклинать дождь и обстоятельства или родителей с детскими травмами. А можно просто жить. С пониманием, что для кого-то даже один день жизни это роскошь.

В результате Седокова составила себе план занятий, который включает в себя чтение, спорт, просмотр видеоуроков, которые она откладывала на потом, поездку с сыном в океанариум и другие дела.

Дима Билан на Мальдивах

А вот Дима Билан проводит зимний отдых на Мальдивах. Музыкант остановился в пятизвездочном отеле Amilla Maldives на атолле Баа, который имеет статус биосферного заповедника ЮНЕСКО на Мальдивах. На зимних каникулах музыкант надеется восстановить силы после тяжелого года.

– Скажу вам честно, устал жутко, телефон в руки брать не могу, идиосинкразия начинается, как слышу звонок или когда приходит смс. До такой степени хочу уединения и тишины! – признался артист в своем инстаграме. – Я ведь даже и в Новый год и в свой юбилей работал: «Голос», альбомы, клипы, дуэты, гастроли…

Несмотря на накопившуюся усталость, Дима Билан взял с собой на отдых клавиши и ноутбук.

– Как в прошлый раз жду вдохновения, чтобы написать музыку настроения, но никак не доходят руки, – рассказал исполнитель. – Видимо, нужно соскучиться по её величеству! Но не буду торопить события. Придёт – она всегда приходит.

Сергей Лазарев в Доминиканской Республике

Сергей Лазарев отправился отдыхать в Доминиканскую республику. Музыкант вылетел в Пунта-Кану (район на юго-восточном побережье Доминиканской республики) 9 января 2022 года и еще не успел отчитаться о том, как проходит отдых. Зато похвастался самолетом, в котором он летит.

– Супер огромный самолет Airbus 350-900! – написал артист в своем инстаграме. – Гигантская машина, но абсолютно бесшумная! Про уровень сервиса просто молчу, как всегда, на высшем уровне! Отдельные сьюты в бизнес-классе! Впереди 12 часов комфорта!

Надя Дорофеева в Мексике

Надя Дорофеева набирается сил в отпуске в Мексике после напряженного рабочего графика. В поездке украинскую певицу сопровождает ее муж Владимир Дантес.

– Мексика стремительно влюбляет меня в себя. Помню как @realpotap (Алексей Потапенко, основатель дуэта «Потап и Настя». – Прим. ред.) на студии взахлёб рассказывал, как тут круто. Рассказывал так долго, что вместо музыкальной сессии в тот день мы просто говорили о Тулуме и его кайфушах. Ну что ж, теперь я всё поняла. В этом отпуске я ещё не ставила будильник, ну и не планирую. Просыпаюсь сама, встречаю рассвет и медитирую. Ещё немного и стану просветлённой.

Источник: InterMedia